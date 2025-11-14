En una noche intensa dentro y fuera del terreno de juego, los Tomateros vencieron 9-4 a los Charros de Jalisco en Culiacán, y se llevaron la serie por barrida dentro de la Temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

El duelo estuvo marcado por la ofensiva guinda, el protagonismo de Orlando Martínez y un tenso altercado en la quinta entrada con golpes entre varios jugadores lo que derivó en múltiples expulsiones. Tras revisar la acción, los umpires expulsaron a Payán y al mánager Benjamín Gil por Jalisco, así como a Ríos, Montes, Manny Barreda, Cristhofer Lozoya y al timonel guinda Roberto Vizcarra.

Charros hoy inicia serie en casa contra Tucson. (Por Martín Navarro Vásquez)