Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha elegida en honor al nacimiento de Sir Frederick Banting, codescubridor de la insulina en 1922 y figura clave para salvar millones de vidas.

En México, se estima que 13.6 millones de adultos viven con esta enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre.

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunológico destruye las células que producen insulina, mientras que en la tipo 2 el organismo desarrolla resistencia a esta hormona.

El Gobierno federal destacó su compromiso con la Agenda 2030 y el derecho a la salud, e insistió en la importancia de la prevención mediante alimentación equilibrada, actividad física y revisiones médicas periódicas.