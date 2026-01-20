Se anunciaron los pitchers abridores para la Final de la Liga de Béisbol del Pacífico entre Tomateros y los Charros de Jalisco que inicia mañana en el estadio de Culiacán.
Los designados para el Juego numero 1, son: Manny Barreda por Tomateros y Ronald Medrano por Charros. La fuerte rotación de pitcheo para la Serie confirmada por ambos equipos, incluye a Luis Cessa y Aldo Montes para los guindas, y Manny Bañuelos y Luis Iván Rodríguez para Jalisco.
El manager de la Novena Jalisciense, Benjamín Gil dice que sus jugadores están enfocados en lograr el bicampeonato.
“Estoy tranquilo y muy entusiasmado porque estamos a cuatro victorias de ganar el campeonato que es lo que nos propusimos desde Culiacán el año pasado después de ganar ahí nos empezamos a mentalizar para la Serie del Caribe y para ser bicampeones en esta temporada, entonces hemos llegado a lo suficiente para darnos esa oportunidad y estamos a cuatro victorias de ser bicampeones”.
Sea cual sea el resultado de esta final, ambos equipos representarán a México en la Serie de Béisbol del Caribe que se realizará la primera semana de febrero en el estadio de los Charros. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Charros está mentalizado en conseguir el bicampeonato; Benjamín Gil
Se anunciaron los pitchers abridores para la Final de la Liga de Béisbol del Pacífico entre Tomateros y los Charros de Jalisco que inicia mañana en el estadio de Culiacán.