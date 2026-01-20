Se anunciaron los pitchers abridores para la Final de la Liga de Béisbol del Pacífico entre Tomateros y los Charros de Jalisco que inicia mañana en el estadio de Culiacán.

Los designados para el Juego numero 1, son: Manny Barreda por Tomateros y Ronald Medrano por Charros. La fuerte rotación de pitcheo para la Serie confirmada por ambos equipos, incluye a Luis Cessa y Aldo Montes para los guindas, y Manny Bañuelos y Luis Iván Rodríguez para Jalisco.

El manager de la Novena Jalisciense, Benjamín Gil dice que sus jugadores están enfocados en lograr el bicampeonato.

“Estoy tranquilo y muy entusiasmado porque estamos a cuatro victorias de ganar el campeonato que es lo que nos propusimos desde Culiacán el año pasado después de ganar ahí nos empezamos a mentalizar para la Serie del Caribe y para ser bicampeones en esta temporada, entonces hemos llegado a lo suficiente para darnos esa oportunidad y estamos a cuatro victorias de ser bicampeones”.

Sea cual sea el resultado de esta final, ambos equipos representarán a México en la Serie de Béisbol del Caribe que se realizará la primera semana de febrero en el estadio de los Charros. (Por Manuel Trujillo Soriano)