Una presunta riña registrada al interior del fraccionamiento Geovillas Arbolada, en Tlajomulco, dejó como saldo dos hombres gravemente heridos por arma blanca y a un presunto agresor detenido.

De acuerdo con los reportes, vecinos alertaron a las autoridades primero por una gresca y posteriormente por la presencia de dos personas lesionadas que solicitaban ayuda.

Antes de la llegada de la policía, familiares trasladaron a los heridos a la Cruz Verde Concepción del Valle.

Uno de los lesionados, de aproximadamente 25 años, presentaba una herida por arma blanca en el cuello, mientras que el segundo sufrió lesiones abdominales provocadas por un puñal.

Ambos permanecieron bajo atención médica y fueron reportados en estado grave.

Tras entrevistar a las víctimas, elementos de la Policía Municipal identificaron y detuvieron a un hombre de alrededor de 40 años, señalado como presunto responsable.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, acusado del delito de intento de homicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, ocurrido sobre la avenida Camino Real. (Por Edgar Flores Maciel)