Los Charros de Jalisco volvieron a dar espectáculo en el Estadio Panamericano al vencer 12-6 a los Jaguares de Nayarit para asegurar la serie por 2-0 dentro de la Temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, y con una ofensiva de 18 imparables, además de una destacada actuación de Bligh Madris con tres imparables en cuatro turnos, incluyendo un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada, y produjo cuatro anotaciones, siendo la figura ofensiva del encuentro.

Charros suma ahora 6 triunfos por 4 derrotas. (Por Martín Navarro Vásquez)