En un juego más que emocionante los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5 carreras por 1 a los Azulejos, en en el Rogers Centre Toronto, para empatar de esa manera a un juego por bando la Serie Mundial de Beisbol.

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto fue la diferencia y el héroe en el juego al lanzar las nueve entradas completas con pelota de cuatro hits y una carrera; ocho ponches sin bases por bolas. Un trabajo espectacular en el montículo. También lució al bat Will Smith, quien con sencillo y cuadrangular produjo dos carreras. Max Muncy pegó el otro jonrón de la noche, para que los Dodgers viajen a casa con el Clásico de Otoño empatado; a partir del lunes disputarán tres juegos consecutivos que se disputa al mejor de siete encuentros. (Por Martín Navarro Vásquez)