La competencia entre OpenAI y Google se intensifica en 2026, con ChatGPT consolidado como líder global al registrar cerca de 800 millones de usuarios activos semanales.

En contraste, Gemini alcanza 450 millones de usuarios mensuales, impulsado por su integración con herramientas de trabajo.

La adopción de chatbots ha modificado los hábitos digitales, al grado que más de un tercio de los usuarios inicia sus búsquedas en estas plataformas.

Mientras OpenAI domina con más del 60 por ciento del mercado por su capacidad de razonamiento, Google apuesta por distribución masiva.

Especialistas advierten que este cambio redefine el SEO y el consumo de información en internet.