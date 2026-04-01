El canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo su primer encuentro oficial con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

La reunión, realizada en la Ciudad de México, abordó temas de la agenda bilateral y reafirmó el compromiso de cooperación entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el objetivo es fortalecer el entendimiento para generar bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera.