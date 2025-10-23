Tras participar esta mañana en la tradicional cascarita de futbol previa al arranque oficial de actividades del Gran Premio F1 de la Ciudad de México; el piloto jalisciense Sergio “Checo” Pérez, lamentó perderse este año la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es un evento increíble donde convivimos antes del Gran Premio y hoy es diferente porque no voy a correr el fin de semana, pero siempre es padre ver a tantos amigos aquí reunidos. Es raro también venir aquí y no correr el fin de semana, sin dudas que me dan muchas ganas de correr el fin de semana y estar con toda la gente, pero me tocará verlo desde casa y espero que se una buena carrera”.

“Checo” Pérez cree que Max Verstappen, su ex-compañero en Red Bull y quien viene cerrado fuerte la temporada, puede ganar este año el Gran Premio de México. (Por Manuel Trujillo Soriano)