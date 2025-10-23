Michoacán es solo un ejemplo de lo que viven miles de productores y comerciantes a nivel nacional, ya que de acuerdo a la encuesta de Violencia y Revictimización a Empresas 2024, la extorsión es el delito que más pega al sector productivo, asevera la exdirectora del Centro de Derechos Humanos, Alejandra Nuño.

“Sin embargo la extorsión ocupa el primer lugar cuando se trata de negocios, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas la Enve 2024. Según esta, en 2023, 1.3 millones de establecimientos en México fueron víctimas de un delito, siendo el más frecuente la extorsión”.

La última encuesta del INEGI sobre violencia y revictimización, confirma que la extorsión se convirtió en el delito más frecuente, al servirse incluso de internet para engañar y robar a sus víctimas. (Por Gricelda Torres Zambrano)