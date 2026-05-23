El tapatío Sergio Pérez tendrá que remontar muchas posiciones para llegar a sumar puntos en el Gran Premio de Canadá que se corre este domingo a las 2 de la tarde hora centro en el Circuito Gilles Villeneuve.

Checo de la escudería Cadillac otra vez no logró pasar de la Qualy 1 y saldrá desde el sitio 20.

La posición de privilegio fue para George Russell de Mercedes, seguido de su coequipero Kimi Antonelli y tercero Lando Norris de McLaren.

Previamente se corrió la Sprint y Russell fue el ganador, en tanto Checo fue 11, pero por una sanción concluyó en la posición 14. (Por Martín Navarro Vásquez)