El tapatío Sergio Pérez tendrá que remontar muchas posiciones para llegar a sumar puntos en el Gran Premio de Canadá que se corre este domingo a las 2 de la tarde hora centro en el Circuito Gilles Villeneuve.
Checo de la escudería Cadillac otra vez no logró pasar de la Qualy 1 y saldrá desde el sitio 20.
La posición de privilegio fue para George Russell de Mercedes, seguido de su coequipero Kimi Antonelli y tercero Lando Norris de McLaren.
Previamente se corrió la Sprint y Russell fue el ganador, en tanto Checo fue 11, pero por una sanción concluyó en la posición 14. (Por Martín Navarro Vásquez)
Checo Pérez saldrá en P20 en GP de Canadá
El tapatío Sergio Pérez tendrá que remontar muchas posiciones para llegar a sumar puntos en el Gran Premio de Canadá que se corre este domingo a las 2 de la tarde hora centro en el Circuito Gilles Villeneuve.