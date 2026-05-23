A 18 días para el inicio del Mundial 2026 la Selección de Irán informó el cambio de sede para su campamento, pues dejará Estados Unidos y vendrá a México.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán mencionó que FIFA les autorizó hacer concentración base en Tijuana, lo que resolverá posibles problemas de visado; se da a conocer que podría viajar hacia y desde México utilizando vuelos de Irán Air.

La selección Iraní disputa los partidos del Grupo G en Los Ángeles, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el día 21, y luego se enfrenta a Egipto el 26 de junio en Seattle. (Por Martín Navarro Vásquez)