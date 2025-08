El regidor por Morena en Guadalajara, Chema Martínez, exigió la destitución de Bernardo Fernández Labastida como representante municipal ante el SIAPA, justificando que el funcionario no atiende sus tareas, incumple con sus obligaciones como jefe de gabinete y no representa los intereses de los tapatíos ante el organismo de agua.

“Es pedir su revocación y su destitución de su nombramiento como representante titular ante el consejo tarifario del SIAPA. En este gobierno del multiverso, de este gobierno donde todo es al revés, donde Guadalajara es linda y bonita, creo que esta propuesta no debe generar ningún tipo de controversia”.

La petición de remoción del titular, representante del Ayuntamiento de Guadalajara ante el SIAPA, fue turnada a la Comisión de Transparencia, donde será atendida. (Por Gustavo Cárdenas)