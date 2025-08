La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobará este viernes un dictamen para declarar improcedente la primera solicitud de desafuero en contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sin embargo, la Fiscalía de Campeche ha presentado un nuevo procedimiento en su contra, como explica el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Es una nueva denuncia, no es la anterior, porque alguna gente se ha confundido y dicen ‘están reviviendo el tema pasado’ y no, no es así. Es más, el tema pasado ya hay un amparo y en el amparo se tiene que decretar concluido el anterior proceso o juicio de procedencia y este es uno nuevo que ha iniciado la Fiscalía de Campeche. No es el mismo”.

La querella por el delito de enriquecimiento ilícito quedará desestimada, y la Instructora dará paso a un nuevo proceso, derivado de otra solicitud para juzgarlo por peculado. (Por Arturo García Caudillo)