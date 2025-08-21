Fueron tres votos en contra de la aprobación de Ley de Ingresos 2026 del Gobierno de Guadalajara, todos de la fracción de Morena.

Sobre esto el regidor guinda “Chema” Martínez insistió en el pleno que la ley es un abuso contra la clase trabajadora y favorece a lo que él llamó “la mafia inmobiliaria”.

“Y hoy se predial les vamos a encajar la uña incluso a Talpita de donde es la presidenta municipal me subimos el 4.8 por ciento del predial. En Talpita, lo citó porque la presidenta es de ahí, porque en promedio estamos hablando del 15 por ciento del total de proyecto de Ley de Ingresos. Esas son fregaderas”.

“Chema” Martínez regidor por Morena crítico que la ley de ingresos municipal 2026, va en contra de la realidad de los tapatíos. (Por Gustavo Cárdenas)