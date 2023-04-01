El coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, afirmó que su bancada analizará la solicitud de ratificación de los magistrados Consuelo González y Daniel Espinosa Licón, integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Explicó que la discusión debe realizarse en el marco de la reforma judicial local y los cambios aprobados a nivel nacional, que establecen que a partir de 2027 todos los jueces y magistrados serán electos por voto popular.
“Esto se debe analizar a la luz de los cambios que el Constituyente permanente hizo a nivel nacional, en el cual se establece que a partir de 2027 todos los cargos de esa naturaleza son de elección. Eso marcaría un tema que habría que acotarlo o considerarlo en la eventual postura que se vaya a asumir”.
Por otra parte, Bravo Padilla señaló que son pocas las diferencias que persisten en el Congreso para alcanzar un acuerdo y aprobar la reforma judicial local. (Por Marck Hernández)
Analizarán en Congreso ratificación de magistrados del Poder Judicial
