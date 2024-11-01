El regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez, insiste, en los últimos años 110 mil tapatíos han sido desplazados a vivir en las periferias de la ciudad por la falta de acceso a la vivienda.

Por ello el municipio debe adherirse al programa federal “Vivienda para el Bienestar” y así garantizar que la capital de Jalisco sea para todos y no solo para quienes pueden pagar fincas o departamentos costosos, dijo “Chema” Martínez.

“Y segundo porque no hay una oferta de vivienda accesible ni asequible para efectos de las personas con alta marginación y muchas carencias. Esto motiva en consecuencia que yo venga a plantear a este Ayuntamiento el que Guadalajara se pueda adherir al programa de ‘Vivienda para el Bienestar’, que ha instaurado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un modelo de vivienda”.

La iniciativa presentada por “Chema” Martínez incluye las revisión de la reserva territorial de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)