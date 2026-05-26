El Gobierno de Jalisco reforzó la vigilancia en los límites carreteros con Colima tras los hechos violentos registrados en Tecomán, donde se reportaron enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que mantiene operativos con unidades y elementos para evitar que la violencia se extienda hacia territorio jalisciense.

En Colima, las autoridades confirmaron que un presunto agresor murió y dos agentes de la Fiscalía estatal resultaron heridos luego de un ataque armado contra policías investigadores cerca de la comunidad de Caleras.

De manera extraoficial también se reportaron dos policías municipales lesionados.

Tras la agresión, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda, mientras grupos delictivos incendiaron vehículos en distintos puntos.

El Gobierno de Colima aseguró que los incendios ya fueron controlados y continúan las investigaciones