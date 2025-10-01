Alberto Ibarra, escritor y Coach motivacional, conocido como “Chencho”, comparte sus experiencias a través de su nuevo libro “Ponte Perro” con el que busca motivar a las personas en diferentes aspectos de su vida. El autor compartió con notisistema cuanto tiempo le llevo hacer esta obra y cuales son sus futuros proyectos.

“Bueno Ponte Perro es producto de dos años de trabajo, de investigar, de estructurar, de analizar cada palabra que viene ahí lleve un orden y tenga algo que impacte al lector de una manera fácil, de como explicarlo de una manera muy sencilla, entonces este lleva como 2 años, y justo ahorita ya estoy escribiendo el cuarto que va a llevar el nombre de mi próximo taller, “Los huevos no son al gusto “, y ya lo estoy trabajando”.

Como parte de la promoción del libro, Chencho va a presentarse en la Feria del Libro de Guadalajara, el próximo 30 de noviembre, para invitar a los lectores a transformar su mentalidad y tomar acción en sus vidas. (Por Pilar Gutiérrez )