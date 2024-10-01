La Secretaría de Economía inició el proceso de consultas con empresarios de 30 sectores productivos rumbo a la revisión del T-MEC en 2026.

El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, encabezó un encuentro con líderes empresariales, quienes acordaron participar en un diagnóstico amplio y representativo de las prioridades nacionales.

Durante octubre se realizarán foros en las 32 entidades, con apoyo de los gobiernos estatales.

El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que esta revisión es una oportunidad para fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en América del Norte.