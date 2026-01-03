Tal y como se esperaba, el boxeador jalisciense Christian Medina realizará la primera defensa de campeonato mundial en su casa. Se informa este sábado que el llamado “Chispa” buscará salir airoso en su primera pelea como monarca de título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo ante el excampeón mundial mexicano Adrián Curiel el próximo 6 de febrero en la Perla Tapatía, en cartelera que será transmitida por DAZN.

El récord con el que llegará el tapatío será de 26 peleas ganadas, 4 perdidas y 19 nocauts. En los próximos días se anunciará la pelea en tierras tapatías y la sede podría ser la Arena Guadalajara. (Por Martín Navarro Vásquez)