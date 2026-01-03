Al menos 24 municipios de Guerrero registraron afectaciones tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, en la región Costa Chica, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Los daños se concentraron en las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Costa Grande, donde continúan las evaluaciones para cuantificar afectaciones y definir apoyos.

Las autoridades mantienen activos los planes Ejército Mexicano DN-III-E y Secretaría de Marina Plan Marina.

San Marcos fue el municipio más dañado, con alrededor de 740 viviendas afectadas, de las cuales unas 70 colapsaron.

Uno de los derrumbes causó la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años, confirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

También se reportaron fallas en el suministro de agua en Acapulco.