Se anunció para el 6 de febrero la primera defensa del título mundial de peso gallo de la OMB del peleador jalisciense, Christian el “Chispa” Medina ante el también mexicano, Adrián “Gatito” Curiel y reconoce que no será un rival a modo.

“Estoy preparado tengo ya tres meses de preparación desde noviembre, no tuve Navidad ni año nuevo, pero todo esto va valer la pena, yo se que no tendré un rival fácil, se que es un ex-campeón del mundo que va a venir por lo mío, por la corona de peso gallo, entonces estamos listos y estamos preparándonos muy bien con el profesor Rafael Guzmán”.

La velada boxística se llevará a cabo en el Domo del Code Alcalde e incluye algunas peleas de respaldo como las de los gemelos “Prandini”, Roberto y Héctor Carbajal, medallistas de oro en la Olimpiada Nacional 2025. (Por Manuel Trujillo Soriano)