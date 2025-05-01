La localización de ocho tomas clandestinas en el poliducto Salamanca-Guadalajara abrió nuevas investigaciones federales en Jalisco.

Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos halló seis perforaciones ilegales en Zapotlanejo, a la altura del kilómetro 216 del tramo Castillo-Zapopan, y otras dos en Tala, cerca del kilómetro 314.

En ambos casos, las tomas estaban abandonadas y no hubo detenidos.