Los días 3 y 4 de enero se disputará la Copa Pacifica en el marco del Centenario de la UDEG en el estadio Jalisco. Se trata de un cuadrangular de pretemporada en el que participarán: Chivas, Atlas, Monterrey y Leones Negros, informó el presidente de los “Melenudos”, Alberto Castellanos.

“Gracias a la disponibilidad que tuvieron Chivas, Atlas y Monterrey de sumarse a estos festejos la verdad nos llena de alegría, me parece que puede ser una gran espectáculo para la gente en tiempos en los que no hay futbol; y buen pues es una Copa por la Paz, ahora con la posibilidad de que también los niños finalistas de la Copa Jalisco puedan jugar en el estadio Jalisco”.

Iniciará el sábado 3 de enero con el duelo entre Leones Negros y Rayados a las 6 de la tarde. Posteriormente, a las 20:45 horas se enfrentarán Chivas y Atlas. Los ganadores disputarán la Final el día siguiente a las 18:30 horas. Previamente los perdedores jugarán por el tercer lugar. (Por Manuel Trujillo Soriano)