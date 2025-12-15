Jugadores, cuerpo técnico y directiva del Toluca festejaron su bicampeonato de la Liga MX la tarde de este lunes, con un desfile que inició en el Estadio Nemesio Díez para continuar por Avenida Morelos y las calles Nicolás Bravo, Independencia, Juárez y Vicente Villada hasta llegar a la Glorieta de “El Águila” ante miles de aficionados.

“Olé, olé, olé, olé…bicampeón, bicampeón.”

El entrenador Antonio Mohamed dijo que los Diablos ya son un equipo de época.

“Es el segundo equipo más ganador de México y va a ir por más porque nosotros estamos mentalizados en seguir ganando. Ya somos de época creo por este año tan maravilloso, poco equipos han hecho en un año tanto, así que seguiremos buscando triunfos, es una no te digo una dinastía, pero queremos seguir ganando, nos gusta estar en este escenario y seguiremos por ese camino”. (Por Manuel Trujillo Soriano)