El Club Guadalajara informó que le extendió contrato al canterano y campeón de goleo de este torneo de la Liga MX, Armando González, hasta el 2029. La “Hormiga” brillo con luz propia en el Apertura 2025 con las Chivas, al superar las expectativas por encima elementos como Javier Hernández y Alan Pulido, para terminar como el máximo rompe redes con 12 tantos, junto con Paulinho de Toluca y Joao Pedro de San Luis.

De igual forma la institución rojiblanca le renovó el contrato al mediocampista, Rubén “Oso” González hasta el 2028.´(Por Manuel Trujillo Soriano)