Ante la amenaza de grupos de campesinos de que volverán a bloquear vialidades, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga advirtió que habrá un caos generalizado si se concreta la movilización en esta temporada navideña.

La Canacar considera que una eventual reactivación de bloqueos reviste una especial gravedad, al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas, periodo caracterizado por una alta movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional.

Pidió a la autoridad salvaguardar las carreteras y autopistas porque todo bloqueo afectará el movimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos industriales y, consecuentemente, la cadena de producción.