Chivas está de regreso en el Torneo Apertura, al vencer al América 2-1 en el Clásico Nacional de la Liga MX para conseguir su segundo triunfo del certamen y salir del último lugar.

Ante un gran ambiente de visita en el estadio Ciudad de los Deportes, el Guadalajara acaba así con su mala racha, ganándole al archirrival con anotaciones de Roberto Alvarado y Armando González.

Por el cuadro de las Águilas descontó Alejandro Zendejas.

El técnico de los Rojiblancos Gabriel Milito dijo que justo el marcador, porque ya merecían un triunfo. “Era un partido muy importante para nosotros y con necesidad de victoria porque el equipo hacía méritos para conseguirlo, a lo mejor no se daban los resultados y eso era lo que nos daba la espalda. Era una buena oportunidad por ser el Clásico y de visitante para mostrar el valor que tienen estos jugadores. Esta victoria ojalá sea un punto de partida para algo mejor”.

Aún con un juego pendiente, Chivas llega a 7 puntos y sale de los últimos lugares al situarse en el lugar 12 de la clasificación. América con 17 unidades baja al tercer sitio. (Por Martín Navarro Vásquez)