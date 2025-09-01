El Atlas continúa sin ganar en el regreso de Diego Cocca como entrenador y este sábado en el estadio Jalisco estaba a punto de obtener la victgoria, pero Santos le sacó el empate a dos goles con un tanto en la compensación.

Jonathan Pérez apenas a los 3 minutos de juego abrió el marcador por los Laguneros, pero de inmediato los zorros le dieron la vuelta con tantos de Matías Coccaro y Diego González, pero cuando estaban a punto de ganar llego Jesús Ocejo al minuto 91 para sentenciar la igualada 2-2; Coccaro se fue expulsado al minuto 69.

Es el cuarto juego donde Atlas deja escapar el triunfo en los minutos finales y al respecto habló el técnico Diego Martín Cocca. “Acá no hay soluciones mágicas, o de un día al otro ya se resuelve, a veces vamos para adelante, a veces para abajo, a veces para atrás, pero hoy no fue así, el equipo estuvo sólido, compitió, metió, llegó al arco y jugó 35 minutos con uno menos y eso no lo podemos permitir, me hubiera gustado terminar el partido con 11 y estoy convencido que este era el partido para ganarlo porque hicimos méritos más allá de Santos”. Atlas llegó a 6 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)