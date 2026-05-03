Las Chivas quedaron contra las cuerdas al caer 3-1 ante Tigres en el juego de Ida de cuartos de final en el estadio Universitario de Nuevo León. El Guadalajara se fue al frente en el marcador al minuto 11, con un gol polémico de Ricardo Marín. Per los Felinos igualaron antes de que terminara el primer tiempo con tanto de Jesús Angulo, y en el complemento le dieron la voltereta con anotaciones de Juan Brunetta y Diego “Chicha” Sánchez.

El entrenador el Rebaño Gabriel Milito fue autocrítico, no se excusa en la ausencia de 5 seleccionados y dice que buscarán revertir la desventaja.

“Lo sabíamos estaba estipulado desde el principio del campeonato que esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas de ningún tipo, la situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio no hay mucho para hablar en relación a este tema y sí prefiero guardarme las energías para preparar bien al equipo de cara a la revancha, por lo tanto, hay que revisar bien este partido y hay que afrontar el siguiente con toda la fe , con toda la ilusión del mundo más el apoyo de nuestra gente podamos ser capaces de revertir la situación”.

Por su parte, el técnico de los Felinos, Guido Pizarro, pese a la ventaja dijo que no han ganado nada y que la serie sigue abierta.

“Sabíamos el potencial que tiene nuestro equipo, sabíamos que en esta instancia entrando a liguilla es un torneo aparte, pero apenas van 90 minutos y no debemos perder el foco de pensar en la vuelta que aún no hemos conseguido nada y ahora a descansar. Creo que hicimos un buen partido, tenemos un plantel con mucha experiencia que sabe que no hemos logrado nada que quedan 90 minutos, que vamos partido a partido, ahora pensar en la Concachampions cambiar el chip y afrontarlo con la misma mentalidad”.

El juego de Vuelta se celebrará el próximo sábado en el Akron. (Por Manuel Trujillo Soriano)