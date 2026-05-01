Atlas cayó 3-2 ante Cruz Azul en el estadio Jalisco en medio de gran ambiente. La Máquina se impuso con doblete de Christian Ebere y anotación de Rodolfo Rotondi. Los Rojinegros descontaron con un cabezazo de Ponchito González y otro tanto de Aldo Rocha desde los once pasos. El técnico Diego Cocca, dice que merecían el empate y puso en duda el penal con el que los Celeste ganaron.

“La gente vio que el equipo no se guardó nada y no alcanzó. Uno el resultado no lo puedo manejar, lo que puedo manejar es el esfuerzo, el compromiso, las ganas y este equipo compromiso, esfuerzo y ganas pone el cien por ciento que hoy no se dieron a favor vuelvo a repetir el último penal fue algo muy dudoso también, pudimos habernos ido con un empate”.

El técnico de la Máquina Joel Huiqui se mostró contento con el resultado y dice que su equipo esta listo para lo que viene.

“Contento porque fue un partido de liguilla con 5 goles maravillosos. El equipo se mostró muy maduro y yo les mencione a mis jugadores que veo un grupo que aprendió de muchos errores, aprendió de eso y hoy me parece que estamos listos para lo que viene. Obviamente el rival es un gran equipo ha demostrado buenas cosas en el torneo y el partido de vuelta va a ser muy complicado”.

El juego de Vuelta se celebrará el próximo sábado en el estadio Azteca. (Por Manuel Trujillo Soriano)