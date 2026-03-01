Chivas se quedó con el clásico nacional en la Liga MX Femenil al vencer 3 goles por 2 al América en juego celebrado en el Estadio Akron y pendiente de la fecha 10.

Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide marcaron para el triunfo Rojiblanco; por las Águilas descontaron la brasileña Geyse da Silva y Nancy Antonio.

Antonio Contreras timonel de las Rojiblancas comentó.

“Yo quisiera algo más calmado y fácil. Estos son los partidos que enganchan y hacen distinto al futbol. Con el 2-0 muy poquitos pensaban que íbamos a ganar el partido, yo sí y mis jugadoras y equipo también, y ahi va la confianza y el estar trabajando día a día con ellas. La sensación es pensar en Pachuca e invitar a esta afición”.

Chivas llegó a 25 puntos y es segundo en la clasificación mientras que América se queda con 21 unidades en la quinta posición. (Por Martín Navarro Vásquez)