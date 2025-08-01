Abigael González Valencia ‘El Cuini’, cuñado del fallecido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ y uno de los exlíderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, buscaría evitar un juicio en Estados Unidos.

Reportes recientes indican que estaría negociando una resolución a su caso con la Fiscalía de Estados Unidos, tras su extradición en agosto del año pasado junto con otros capos mexicanos.

La defensa del ‘Cuini’ pidió al juez un plazo de 60 días para lograr un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses y así evitar una pena mayor, misma que fue aceptada a dos días de programada la audiencia.