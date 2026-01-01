Inició este martes la jornada 2 del torneo de Clausura 2026 de la liga MX y Chivas logró su segunda victoria del certamen al vencer un gol por cero a los Bravos, de visita en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así, cuando apenas comienza el año, el Guadalajara ya amaneció de líder en el certamen.

Un gol al minuto 94 de Yael Padilla fue la diferencia, para el único festejo, pero el triunfo importante que coloca al conjunto Rojiblanco con seis unidades en la cima de la clasificación.

El técnico Gabriel Milito salió contento con el juego. “Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad. Juárez es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y conozco a su entrenador por habernos enfrentado. En general hemos hecho un muy buen partido, muy serio, muy correcto y muy ordenados defensivamente”, dijo. Chivas el sábado recibirá a los Gallos Blancos con una oportunidad de seguir con marca perfecta. (Por Martín Navarro Vásquez)