El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que este martes la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los líderes parlamentarios el primer esbozo de la iniciativa.

Adelantó que el proyecto podría modificarse en el Legislativo, al subrayar que, aunque respeta el trabajo de la comisión, la decisión final corresponde al Congreso.

Monreal indicó que la propuesta incluiría ajustes como reducción de plurinominales y recortes a órganos electorales y partidos.

Aún se desconoce si la iniciativa ingresará por Diputados o Senadores.

El legislador afirmó que buscará diálogo con todas las bancadas para construir consensos.

El proceso retomará insumos entregados por el INE, que abarcan temas como voto electrónico y paridad.