Chivas cerró el Torneo Apertura 2025 con una goleada de 4-2 sobre el Monterrey, ante un lleno en el Estadio Akron, que vivió un gran ambiente.

Efraín Álvarez, Armando González que llegó a 12 tantos en el torneo, Roberto Alvarado y Javier Hernández, marcaron para el triunfo del Guadalajara. Por cierto que tras marcar de cabeza en instantes finales Chicharito lloró pues pudo ser su último gol con el Rebaño. Por los Rayados descontaron Roberto de la Rosa y Sergio Canales.

Chivas llegó a 29 puntos y Monterrey se queda en 31. Al momento la Hormiga pelea el título de goleo y está empatado con 12 anotaciones con Joao Pedro. (Por Martín Navarro Vásquez)