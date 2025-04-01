Este domingo se corre el Gran Premio de Brasil de la F1 y la escudería McLaren ya saborea el triunfo. Lando Norris ganó la pole position y saldrá primero en la carrera que iniciará a las 11 de la mañana hora centro en el mítico circuito de Interlagos. Kimi Antonelli de Mercedes fue segundo y Charles Leclerc de Ferrari tercero. Quien tuvo mala calificación fue Max Verstappen de Red Bull pues saldrá desde la posición 16.

El día fue redondo para Norris, pues previamente había ganado la Carrera Sprint la cual resultó emocionante pero con varios accidentes y sirvió al ganar 8 puntos, para sacarle como líder ya 9 a Óscar Piastri segundo en el Mundial de Pilotos. (Por Martín Navarro Vásquez)