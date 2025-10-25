Chivas goleó al Atlas 4-1 para llevarse el Clásico Tapatío de la Liga MX, ante un lleno en el Estadio Akron y un ambiente festivo al continuar la fecha 15 de la Liga MX.

La gran figura del Guadalajara fue el juvenil Armando “Hormiga” González al marcar un triplete y estar peleando el título de goleo del balompié azteca.

El otro gol de los Rojiblancos fue de Luis Romo. Por los Zorros descontó Mateo García.

Chivas llega a 23 puntos y se coloca en el sexto sitio de la tabla de posiciones en zona de calificación directa. En cambio Atlas se queda en 16 ya fuera de zona de play in. (Por Martín Navarro Vásquez)