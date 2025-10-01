El cantante Chayanne regresó a Guadalajara para Bailar otra vez con los tapatíos la noche de este sábado en el Estadio 3 de marzo. Desde que las luces se apagaron, minutos después de las 9 de la noche, un ejército de fans, en su mayoría mujeres, se desbordaron en cantar, bailar y llenar de piropos al boricua.

Entre coreografías y cambios de vestuario, el también llamado “Papá de todo México” hizo un recorrido por casi cuatro décadas de éxitos, entre momentos llenos de romanticismo como “Dejaría Todo”, “Y Tú Te Vas” y “Completamente Enamorados”, con las que el Estadio se iluminó con las linternas de los celulares. Sin embargo, los momentos más explosivos llegaron con los himnos de baile que definieron su carrera: “Provócame”, “Caprichosa” y, por supuesto, “Fiesta en América”.

Chayanne se despidió con la canción de “Torero”, dejando aún más enamoradas a sus eternas seguidoras. (Por Katia Plascencia Muciño)