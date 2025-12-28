Ante un lleno hasta los topes en el estadio Sergio León Chávez, Chivas debutó en pretemporada con una goleada de 4-0 sobre el Irapuato donde la mayoría en la tribuna eran seguidores rojiblancos.

Roberto el Piojo Alvarado marcó el primero gol del juego, luego Richard Ledezma apareció para anotar el segundo tanto antes de ir al descanso. Apenas iniciaba el segundo tiempo y los juveniles Samir Inda y Sergio Aguayo ampliaron el marcador para completar la goleada.

Lo lamentable es que previo al juego se registró un pleito entre decenas de aficionados de ambos conjuntos en las calles aledañas al estadio, donde la seguridad brilló por su ausencia. Además los barristas en una zona del estadio prendieron antorchas y provocaron un leve incendio.

Chivas tendrá más amistoso el próximo fin de semana en el cuadrangular entre UdeG, Atlas, Monterrey y el mismo equipo de Guadalajara. (Por Martín Navarro Vásquez)