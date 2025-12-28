Se juega la penúltima semana de la temporada regular en la NFL y los Cafés de Cleveland dieron un gran juego al vencer a los Acereros 13-6, con lo cual provocaron que Pittsburgh y Baltimore se tengan que enfrentar en la última fecha, en un duelo de matar o morir para ver quien se lleva la corona en la división y, por ende, va a los Playoffs.

Un mal partido dio Aaron Rodgers, pues solamente pudo completar 21 de 39 envíos para 168 yardas y se quedó sin anotaciones.

En otro encuentro, Ja’Marr Chase atrapó dos pases de touchdown de Joe Burrow, quien lanzó para 305 yardas mientras los Bengalíes de Cincinnati vencieron 37-14 a los Cardenales de Arizona.

Chase terminó con siete recepciones para 60 yardas y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 80 recepciones, 1,000 yardas de recepción y siete recepciones de touchdown en cada una de sus primeras cinco temporadas de la NFL.

En más actividad los Jacksonville Jaguars vencieron 23-17 a los Indianápolis Colts y se colocan a una victoria de su primer título de la División Sur de la Conferencia Americana desde 2022.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra ya con el boleto a la postemporada, aseguraron terminar invictos como visitantes al imponerse en Nueva York, 42-10 a los Jets.

Además los Halcones Marinos de Seattle ganaron 27-10 a las Panteras de Carolina para acercarse al sembrado N° 1 en los playoffs de la Conferencia Nacional. (Por Martín Navarro Vásquez)