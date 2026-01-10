Chivas gustó en su presentación en el Torneo de Clausura y ante una gran entrada en el Estadio Akron, venció 2 goles por 0 al Pachuca en la jornada inaugural de la Liga MX, por lo cual inició el año con el pie derecho.

Los goles para la gran victoria Rojiblanca fueron de Armando González y Daniel Aguirre.

El llamado “Hormiga” inicia así su cuota goleadora pensando en el Mundial 2026, ya que tras ser campeón de goleo el torneo anterior, es candidato para ocupar un sitio en el Tricolor que comanda Javier Aguirre. (Por Martín Navarro Vásquez)