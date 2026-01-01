Una vez listas las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico, los equipos anunciaron refuerzos para la siguiente etapa de los playoffs rumbo a la final del circuito.

Los actuales campeones Charros de Jalisco, que mañana abrirán serie en casa frente a Mexicali, reforzaron la receptoría con Santiago Chávez de los Yaquis de Obregón. Además del relevista Matt Foster, quien en temporada regular fue uno de los mejores brazos de la Liga, al sumar 14 rescates, siendo sublíder en este departamento en la campaña con Naranjeros de Hermosillo.

La directiva anuncia que mañana a las 5 de la tarde será el primer juego de semifinales ante los Águilas y el lunes a las 19:30 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)