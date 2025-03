Se jugó este viernes el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil y Chivas dejó escapar la victoria al conformarse con empate a un gol frente al América en juego celebrado en el estadio Jalisco. Chely Torres puso adelante a las rojiblancas. Luego en el segundo tiempo las tapatías no aprovecharon la expulsión de la portera de las Águilas Sandra Paños y Yamile Franco falló un penal; además que los últimos 16 minutos América jugó en la portería con la defensa Karen Luna pues ya no pudo meter a alguien más. En la recta final llegó Kiana Palacios al minuto 96 para marcar el Gol del empate.

“Estoy fastidiado por marcaron al 96, ese minuto me está fastidiando el alma, el gol encima fue cuando estuvimos con 10 jugadoras. Ellas están fastidiadas, pero es bueno que lo estén porque este equipo le compite a cualquiera. Se nos escapó”, es lo que dijo el técnico español Antonio Contreras tras la falla en lo que pudo ser el triunfo rojiblanco. (Por Martín Navarro Vásquez)