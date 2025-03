Los Pumas remontaron para vencer 3-1 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc al iniciar la fecha 11 de la Liga MX. Facundo Waller puso en ventaja a los camoteros. Después en el segundo tiempo marcaron para el triunfo de la UNAM Piero Quispe, Guillermo Martínez y Ali Ávila. A los poblanos les afectó la expulsión de Brayan Angulo antes de ir al descanso.

De esta manera Efraín Juárez debuta con victoria en la Liga MX y comentó: “Todo es de los jugadores, no hago magia. Trato de darles lo mejor con videos y lo han entendido ellos. Con el poquito tiempo que tenemos tratar de inyectar la idea. La idea es de ser atrevidos, ofensivos, esas circunstancias van con lo que es Pumas y luego con mi esencia”.

El técnico camotero Pablo Guede no habló con los medios y en su lugar salieron algunos jugadores a la conferencia y se hicieron responsables de la derrota.

En Monterrey los Tigres también ganaron en el debut en el torneo de Clausura de Guido Pizarro en el timón al ganar 1-0 a los Gallos Blancos con anotación tempranera de Nicolás Ibáñez.

En el estadio Alfonso Lastras el Atlético de San Luis regresó al camino del triunfo al vencer 1-0 a Bravos con anotación de Óscar Macías.

Para hoy destaca el Clásico Chivas Vs América pero también juegan Toluca Necaxa, Pachuca Vs Mazatlán, y Cruz Azul Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez)