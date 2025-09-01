Chivas perdonó a Tigres y se conformó con un empate sin goles en juego pendiente de la fecha 1 del Torneo Aperturaque se celebró este miércoles y que inició casi dos horas después de lo programado por una fuerte tormenta. Efraín Álvarez falló un penal que fue bien atajado por Nahuel Guzmán al minuto 62’ y además Armando González estrelló un remate en el travesaño y falló dos jugadas de frente al marco.

El técnico Gabriel Milito esto dijo ante el empate sin goles, luego de tener oportunidades para ganar.

“Lo primero que tengo para decir es que fallan los penales los que los patean. El que no patea penales, no tiene opción de fallar. Por lo tanto, forma parte del juego. Efraín al final es un chico con mucho acierto en todo lo que es pelota detenida, ni hablar en penal. Recuerdo el penal con Cincinnati hace no mucho tiempo, que nos puso en ventaja”, dijo.

Chivas llegó a 8 unidades y los Tigres a 15.

Por cierto que el césped del estadio Akron pasó la prueba. Luego de caer una tromba, la cancha quedó súper encharcada y en cuestión de una hora quedó en condiciones de que se celebrara el juego sin problemas. (Por Martín Navarro Vásquez)