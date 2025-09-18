Paranoid es el segundo álbum de estudio de la banda británica Black Sabbath, lanzado el 18 de septiembre de 1970. Este disco consolidó a la banda como pionera del heavy metal y se convirtió en un referente del género gracias a su sonido oscuro, pesado y lleno de riffs inolvidables.

El álbum significó un gran salto para Black Sabbath, llevándolos a la fama internacional y estableciendo su estilo único de combinar letras oscuras con riffs contundentes. Además, Paranoid se convirtió en un éxito comercial, alcanzando altas posiciones en las listas del Reino Unido y Estados Unidos, y ha sido considerado uno de los discos más influyentes en la historia del rock.