Toluca mantuvo el invicto en la Liga MX al vencer 2-0 a las Chivas, al continuar la fecha 8 del Torneo Clausura y de paso provocó que el Guadalajara perdiera el liderato que había conservado desde que inició el certamen. Es la segunda derrota en fila para el Rebaño, que había tenido marca perfecta en las primeras seis fechas.

Los goles para el triunfo de los Diablos, fueron de Jesús Gallardo de penal y Jorge Díaz. Lo malo para el equipo de Milito, es que Luis Romo se fue nuevamente lesionado de la pierna derecha.

Toluca llegó a 18 unidades y supera a Chivas por diferencia por lo que coloca en la cima de la clasificación de manera provisional. (Por Martín Navarro Vásquez)