Lluvia de medallas para México en el Abierto de Taekwondo en Calgary, Canadá. Daniela Souza cumplió con los pronósticos y se quedó con el Oro en la categoría de -49kg derrotando a la canadiense Josipa Kafadar en la final.
En esta prueba el equipo azteca obtuvo dos bronces a cargo de Mariana Zambrano y Lucero Gallo.
Además Leslie Soltero perdió la final ante la croata Metea Jelic en los 67 kg y ganó la plata; Paloma García bronce en la categoría de +73kg, em tanto que el experimentado Carlos Sansores se quedó con el bronce en la categoría de +87kg. (Por Martín Navarro Vásquez)
México gana seis preseas en abierto de Taekwondo en Canadá
